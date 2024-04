Spagna, Sanchez resta alla guida del governo

29 Aprile 2024

In Spagna niente dimissioni per il premier socialista Pedro Sanchez dopo l’inchiesta aperta contro la moglie. “Continuerò con più forza di prima”, ha detto. L’annuncio è arrivato dallo stesso premier che ha denunciato una “campagna diffamatoria” contro di lui e la consorte: “Sappiamo che non si fermerà, ma possiamo affrontarla”. Il premier spagnolo ha poi ringraziato per il sostegno gli elettori e il suo partito.