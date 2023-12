“Spesa per cenone di Natale a 2,9 miliardi, ma pesa l’inflazione”

Dicembre 22, 2023

Your browser does not support the video tag.

Per il cenone di Natale gli italiani spenderanno 2,9 miliardi di euro. L’impennata nella spesa è determinata però non dai maggiori consumi, ma dagli aumenti generalizzati dei prezzi. È quanto emerge da un’indagine condotta dal Centro studi di Confcooperative. Tra i piatti preferiti per il menù di Natale gli spaghetti alle vongole che hanno subito un rincaro anche per l’effetto granchio blu.