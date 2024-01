Sport, ministro Abodi: “Rapporto utile a rappresentare ciò che siamo e ciò che dobbiamo ancora essere”

Gennaio 31, 2024

Your browser does not support the video tag.

“Questo rapporto non deve soltanto servirci a rappresentare ciò che siamo, ma ad evidenziare ciò che ancora dobbiamo essere. Quindi vedo uno spazio di crescita non soltanto quantitativo ma soprattutto qualitativo nell’utilità sociale, che è la cosa più importante”. Così Andrea Abodi, ministro dello Sport e dei Giovani, a margine della presentazione del Rapporto Sport 2023, prima indagine di sistema, che ha l’obiettivo di evidenziare la rilevanza economica e la capacità di generare benefici sociali addizionali del settore Sport. Il report è stato oggetto di presentazione da parte dell’Istituto per il Credito Sportivo e da Sport e Salute alla presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.