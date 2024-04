Sprechi Pubblica Amministrazione, in Italia valgono 500 miliardi di euro

22 Aprile 2024

Your browser does not support the video tag.

Gli sprechi della politica e della Pubblica Amministrazione costano agli italiani qualcosa come 500 miliardi di euro, l’equivalente di più di 8.470 euro a cittadino. Per tagliere gli sperperi è in arrivo in Cassazione una proposta di legge di iniziativa popolare da parte del comitato “Stiamo Uniti”, che comprende varie associazioni. promotori avranno poi 2 mesi di tempo per raccogliere le 50.000 firme richieste.