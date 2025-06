Spreco alimentare in crescita, Segrè: “Pianificazione e tecnologia chiavi per invertire il trend”

5 Giugno 2025

Your browser does not support the video tag.

“I dati di Waste Watcher 2025 ci dicono che lo spreco alimentare in Italia cresce del 10%, quasi 620 grammi pro capite a settimana,” ha dichiarato Giorgio Segrè, Project Manager di Sprecometro – campagna Spreco Zero, a margine della conferenza stampa “Prevenire lo spreco alimentare con l’innovazione digitale”, oggi nella Sala Caduti di Nassirya del Senato, promossa dal senatore Gian Marco Centinaio. “Le cause principali sono mancanza di consapevolezza e cultura su come conservare e utilizzare correttamente gli alimenti. Pianificare è fondamentale per prevenire l’eccesso e lo spreco,” ha aggiunto Segrè, presentando anche la nuova Piattaforma Planeat, pensata per supportare consumatori e operatori nella lotta allo spreco alimentare.