Giugno 23, 2023

Giovedì 22 giugno si è tenuto il convegno “Stati Generali Mondo Lavoro” presso la suggestiva cornice del “Marco Simone Golf & Country Club” a Roma, durante il quale ha parlato a margine il direttore generale di Fondazione EuroRoma 2024, Paolo Carito, spiegando l’importanza dei grandi eventi e dei Campionati europei di atletica, che si terranno nella capitale nel 2024.