Superbollo, governo al lavoro per lo stop

Maggio 14, 2023

L’esecutivo punta a intervenire via delega fiscale sulle cosiddette “microtasse”, a partire dal cosiddetto superbollo. Per lo Stato le entrate rappresentano poco più di 100 milioni che potrebbero essere recuperate in altro modo, liberando così il mercato delle auto di potenza superiore a 185 Kw (kilowatt). Per il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, l’abolizione significherebbe “dare ossigeno al mercato, sostenere nei fatti un settore prezioso come l’automotive che coinvolge, in modo diretto e indiretto, milioni di famiglie”.