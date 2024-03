Superbonus, nuove restrizioni: cosa cambia

27 Marzo 2024

Nuova stretta sul superbonus. A deciderla il Consiglio dei ministri, che ha approvato a decreto che elimina ogni tipo di sconti in fattura e cessione del credito. Il nuovo giro di vite è stato voluto dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. La misura non era all’ordine del giorno, ma è stata presentata ‘fuori sacco’ alla riunione Palazzo Chigi. Il Consiglio dei ministri ha inoltre approvato il decreto legislativo che introduce i test psicoattitudinali per l’ingresso in magistratura.