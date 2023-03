Marzo 30, 2023

“La principale sfide che le aziende si trovano ad affrontare sono molteplici: l’acqua, la dipendenza dalle materie prime, i regolatori europei e la sostenibilità. Per affrontare tali sfide è necessario prepararsi e predisporsi a sostenere degli impegni in risorse umane e costi. Stiamo partendo tardi, sul discorso delle materie prime siamo indietro e dipendiamo da altri, sul problema idrico si sa da decenni e per il resto dipendiamo dalle decisioni dell’UE”