Ottobre 30, 2023

E’ arrivato ”in Egitto il primo carico di aiuti destinato a Gaza”. Lo ha annunciato in un tweet il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani spiegando che si tratta di ”16 tonnellate di beni primari destinati ad alleviare le sofferenze dei civili palestinesi”. Intanto Hamas ha mostrato un video con tre ostaggi israeliani.