Gennaio 22, 2023

“Dobbiamo rinforzare le relazioni antiche fra Egitto e Italia e lavorare insieme per affrontare le grandi emergenza del momento, soprattutto nell’area del Mediterraneo, a cominciare dal fenomeno dell’immigrazione”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in visita in Egitto dove ha incontrato il presidente al-Sisi. Dal suo omologo Sameh Shoukry, Tajani ha ricevuto rassicurazioni sulla volontà del governo del Cairo di rimuovere ostacoli sui casi di Giulio Regeni e Patrick Zaki.