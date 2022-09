Settembre 19, 2022

Croazia, Argentina e Svezia: tre match e tre vittorie per l’Italia in Coppa Davis, rispettando i pronostici e prendendosi sia il passaggio del turno che il primo posto nel girone. Ora il prossimo scoglio è rappresentato dagli Stati Uniti, da battere il prossimo 24 novembre a Malaga.