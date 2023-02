Febbraio 20, 2023

In Turchia e Siria continuano le scosse di assestamento mentre non accennano a diminuire le difficoltà nel far giungere gli aiuti umanitari alle popolazioni delle zone interessate dal terremoto. Rientrata intanto in Italia la salma dell’imprenditore Angelo Zen, l’italiano ritrovato sotto le macerie di un albergo in Turchia dove si trovava per lavoro.