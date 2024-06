Tommasello (Unipli), ‘Fondazione Pro Loco per coordinare attività culturale’

28 Giugno 2024

“Le reti sono l’elemento su cui fondiamo la raccolta, la catalogazione, la promozione dei patrimoni immateriali culturali promossi dalla convenzione Unesco del 2003”. A dirlo Fernando Tommasello, vice presidente Unpli e responsabile Centro studi Fondazione Pro loco Italia, intervistato in occasione dell’incontro di presentazione della Rete Nazionale delle Infiorate e delle composizioni di arti effimere tenutosi questa mattina nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura, e in vista dell’Infiorata storica di Roma e delle Pro Loco d’Italia prevista domani 29 giugno nella capitale per la festa di San Pietro e Paolo. Per la prima volta, Unipli riunisce in un’unica rete un folto gruppo di volontari che porta avanti la tradizione.