Settembre 19, 2022

Giunto alla sua sesta edizione, fattore r, il forum sull’economia della Romagna promosso da Cesena Fiera, EY, Confindustria Romagna e BPER Banca e che si terrà a Cesena Fiera venerdì 14 ottobre, è stato presentato a Milano. Durante la conferenza sono intervenuti, tra gli altri,

Lorenzo Tersi, consigliere delegato di Cesena Fiera, Massimo Biancardi, responsabile direzione territoriale Emilia est-Romagna di BPER Banca e Massimo Vercellotti, Assurance leader di EY.