Ottobre 28, 2023

Torna l’ora solare, stanotte alle 3.00 dovremmo puntare le lancette dell’orologio indietro di un’ora. Si guadagnerà così un’ora di sonno ma il buio arriverà più presto nel pomeriggio. I dispositivi digitali come cellulari e computer si aggiorneranno automaticamente.