Maggio 5, 2023

“Le ripercussioni dell’ambiente sulla salute sono tante. Questo convegno vuole proprio mettere in luce tutte queste situazioni e chiama a raccolta medici, scienziati e sociologi, finché l’ambiente e la salute possano camminare in maniera parallela”. Così il presidente di Ail, Giuseppe Toro, a margine della convention organizzata dall’Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma dal titolo ‘Curare e prendersi cura’ arrivata alla terza edizione.