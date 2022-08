Agosto 4, 2022

Your browser does not support the video tag.

“l’amministrazione comunale, rispetto a questa intese strategiche con Pasqualino Monti che si rivela sempre più amico della città di Trapani, sia a valle che a monte ha programmato progettato opere e servizi per altri 75 milioni di euro. Così il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, in occasione della presentazione del progetto di waterfront di Trapani.