Transizione Ecologica, Sannella: “Presentato nuovo modello ecosistemico basato su tracciabilità, misurazione e miglioramento”

Dicembre 15, 2022

“Il campus Peroni si basa sulle connessioni perché è un luogo di collaborazione tra le migliori risorse e intelligenze, così da poter capire quale sarà la strada del futuro”. Così il Direttore Relazioni Esterne e Affari Istituzionali di Birra Peroni, Federico Sannella, a margine dell’evento organizzato da Campus Peroni dal titolo “Connessioni di valore per la transizione ecologica dell’agroalimentare”, tenutosi a Roma presso il Coffee House di Piazza Santi Apostoli. “Abbiamo presentato un nuovo modello basato su tre fasi: tracciabilità, misurazione e miglioramento”, ha concluso.