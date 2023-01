Gennaio 31, 2023

A margine del convegno nazionale Asstra. All’evento “Mobilitevolution – Le imprese di trasporto pubblico locale per il futuro del paese”, è intervenuto anche Aniello Semplice, a.d. Trieste Trasporti S.P.A. che ha posto l’accento sulla necessità di mettere a terra i progetti necessari a “rendere trasporto pubblico più attrattivo”