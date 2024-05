Trasporto Aereo, Ricci (Eni): “SAF soluzione migliore per decarbonizzazione settore”

29 Maggio 2024

Your browser does not support the video tag.

“Il SAF ha un costo più elevato rispetto al jet fossile ma bisogna considerare che non servono ulteriori investimenti perché si possono utilizzare le infrastrutture già esistenti. Per questo è la soluzione migliore per la decarbonizzazione del trasporto aereo”. Così il direttore generale di Eni Energy Evolution, Giuseppe Ricci, a margine convegno SAF, the bet to win tenutosi a Roma e organizzato da Eni con la collaborazione di Enac e Adr.