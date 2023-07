Luglio 4, 2023

Il membro del board della fondazione Fair Play Menarini Ennio Troiano parla della 3 giorni di eventi e incontri eccezionali con campioni sportivi del passato e del presente, cominciata il 3 luglio in piazza della Signoria e che proseguirà poi a piazzale Michelangiolo e a Fiesole.