Trojano (Sigo): “Al congresso ginecologi suggerimenti per politica e istituzioni “

31 Ottobre 2024

Your browser does not support the video tag.

A Firenze “parleremo con gli interlocutori da cui vogliamo risposte. Non crediamo che grandi sovvenzioni a livello del sistema sanitario possano modificare” la situazione “se non si organizza e pianifica come questo denaro debba essere speso a livello territoriale, nelle nostre aziende ospedaliere. Vogliamo dare suggerimenti e idee nuove alla politica e alle istituzioni, suggerimenti e idee che vengono dall’esperienza del nostro lavoro, dalla ricerca, dalla collaborazione con le aziende farmaceutiche e tecnologiche”. Lo ha detto Vito Trojano presidente Sigo, Società italiana di ginecologia e ostetricia, all’Adnkronos Salute, in occasione del 99° Congresso nazionale della Sigo, Federazione italiana di ginecologia e ostetricia (Aogoi-Agui-Agite), in programma dal 3 al 6 novembre 2024 a Firenze.