Truffe online, arriva il reato

13 Maggio 2024

Il reato specifico di ‘truffa online’, per contrastare i reati informatici e garantire maggiore sicurezza nel comparto dell’e-commerce. E’ stato approvato un emendamento al Ddl Cybersicurezza che introduce nel nostro ordinamento questo reato. La norma, proposta da Letizia Giorgianni (Fdi), prevede delle aggravanti per chi commette reati attraverso siti e piattaforme informatiche, come la “confisca obbligatoria” degli strumenti informatici in possesso dell’autore della truffa (computer, telefonini, tablet), e il sequestro dei beni di proprietà dei truffatori, da utilizzare per risarcire le vittime dei reati.