Trump: “Non escludo forza militare per Panama e Groenlandia”

8 Gennaio 2025

Your browser does not support the video tag.

Donald Trump si rifiuta di escludere l’uso di forza militare e misure economiche per portare il canale di Panama e la Groenlandia sotto il controllo degli Usa. “Non posso assicurarlo per nessuna delle due cose”, ha detto rispondendo a un giornalista che gli chiedeva se escludeva “la forza militare o la coercizione economica” nella conferenza stampa a Mar-a-Lago. Il Golfo del Messico diventa “Golfo d’America” per il nuovo presidente degli Stati Uniti, che dedica particolare attenzione ai vicini del Nord: il Canada, dice con toni finora quasi inediti, è nel ‘mirino’ degli Usa che useranno “la forza economica” per raggiungere i propri obiettivi.