Agosto 11, 2022

Your browser does not support the video tag.

L’ex presidente Usa Donald Trump non ha risposto alle domande del procuratore generale di New York, appellandosi al Quinto emendamento della Costituzione americana. Il tycoon è al centro di un’indagine sulla Trump Organization, accusata di aver gonfiato i valori di alcuni immobili per ricevere benefici fiscali.