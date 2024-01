Tumore al seno, D’Antona (Europa donna): “Noi portavoce delle donne con tumore al seno”

Gennaio 9, 2024

“Dato il nostro ruolo di portavoce e di portatori di interesse delle donne con tumore al seno, AIFA è ovviamente uno dei nostri interlocutori. Siamo quindi molto felici che Aifa abbia approvato la nuova indicazione per questo farmaco”. Lo ha detto Rosanna D’Antona, presidente di Europa donna Italia, a margine della conferenza stampa ‘Tumore al seno: le nuove frontiere del trattamento’, organizzata a Milano da AstraZeneca e Daiichi Sankyo. Al centro della conferenza, dedicata alla presentazione delle nuove prospettive per il trattamento del tumore al seno metastatico con bassi livelli di espressione del recettore Her2, l’anticorpo monoclonale farmaco coniugato trastuzumab deruxtecan, la cui rimborsabilità è stata approvata da Aifa anche per questo tipo di pazienti.