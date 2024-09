Tumore al seno, le attività delle associazioni dei pazienti per sostenere il ritorno al lavoro

13 Settembre 2024

Your browser does not support the video tag.

Sempre più spesso, purtroppo, il tumore al seno colpisce donne in età più giovanile, in un’età presumibilmente lavorativa. Una delle primissime domande che pone una donna nel momento in cui le viene diagnosticato un cancro al seno metastatico è: “Potrò continuare a lavorare?”. L’associazione di promozione sociale, Europa Donna, mette in campo attività mirate a facilitare il ritorno al lavoro delle donne colpite dalla malattia, argomento anche affrontato da vari punti di vista nel sito ‘è tempo di vita’.