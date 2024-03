Tumori, acalabrutinib in compresse di AstraZeneca semplifica trattamento leucemia linfatica cronica

28 Marzo 2024

I pazienti affetti da leucemia linfatica cronica (Llc), la forma di leucemia più frequente, hanno da oggi a disposizione una nuova formulazione dell’inibitore della tirosin-chinasi di Bruton (BTK) acalabrutinib, sviluppato da AstraZeneca. Si tratta della formulazione in compresse, approvata alla rimborsabilità dall’Aifa, che si caratterizza per essere più maneggevole e semplice da gestire per i pazienti che, essendo di solito over 70, tendono ad assumere già altre terapie. La notizia del via libera alla rimborsabilità di acalabrutinib in compresse per il trattamento della Llc è stata annunciata con una conferenza stampa organizzata dalla biofarmaceutica anglo-svedese a Milano.