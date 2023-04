Turismo, per i ‘ponti’ in viaggio 17 milioni di italiani

Aprile 22, 2023

Saranno oltre 17 milioni gli italiani che si concederanno una vacanza per i ponti di primavera. In viaggio per le festività del 25 aprile ci saranno 9 milioni di persone, più di 8 milioni per il 1 maggio. Lo rivela un’indagine di Federalberghi. Per il ponte del 25 aprile il 91,4% degli intervistati resterà in Italia, mentre l’8,6% sceglierà una località estera. Le mete preferite per i viaggiatori che resteranno all’interno dei confini nazionali saranno il mare (29,7%), le località d’arte (28,8%) e la montagna (17,5%).