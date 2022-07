Luglio 27, 2022

Un Master di II livello realizzato da Terna in collaborazione con gli Atenei di Palermo, Cagliari e Salerno per l’insegnamento di tecnologie digitali e ingegneristiche all’avanguardia, laboratori di programmazione e attività sul campo. Domande entro il 18 settembre. I 15 studenti, al termine dei 12 mesi, saranno assunti a tempo determinato nella sede Terna di Palermo