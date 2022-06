Giugno 3, 2022

Your browser does not support the video tag.

‘Dopo 100 giorni di guerra “la Russia occupa circa il 20 per cento dell’Ucraina”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Secondo il Segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, “dobbiamo prepararci a un conflitto lungo e logorante”. Intanto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev ha affermato che il rifiuto dell’Ucraina di negoziare con la Russia riduce le possibilità di una soluzione diplomatica del conflitto e minaccia la sovranità dell’Ucraina.