Giugno 16, 2022

Nonostante la guerra ancora in corso, in Ucraina si sta già pensando alla ripartenza dal punto di vista sportivo. Il campionato di calcio ucraino è fermo dallo scorso 24 febbraio. Ora i club vogliono riprendere le attività agonistiche il più presto possibile: da quanto si apprende, infatti, le squadre inizieranno i ritiri verso metà luglio, con il prossimo campionato che dovrebbe ricominciare il 20 agosto 2022. Le partite dovrebbero giocarsi tra l’ovest dell’Ucraina e la Polonia.