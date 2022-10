Ottobre 17, 2022

La Farnesina torna a raccomandare agli italiani che dovessero trovarsi in Ucraina di lasciare il Paese, dopo che, si legge in un aggiornamento sulle condizioni di sicurezza, “nella giornata di oggi si sono verificati nuovi attacchi a Kiev e in altre città del Paese”. “Ai connazionali ancora presenti in Ucraina è fortemente raccomandato di utilizzare i mezzi tuttora disponibili, inclusi i treni, per lasciare il Paese, negli orari in cui non è in vigore il coprifuoco”.