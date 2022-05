Maggio 6, 2022

Sarebbero 223 i bambini uccisi in Ucraina dall’inizio della guerra con la Russia, 408 i feriti con il Donetsk regione più colpita. A renderlo noto è l’ufficio del procuratore generale ucraino. Intanto Zelensky e Guterres lanciano l’allarme su Mariupol: “E’ un inferno”. 500 i civili evacuati finora dalla città e dall’acciaieria Azovstal.