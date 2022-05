Maggio 16, 2022

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba esclude che Kiev possa accettare un accordo di cessate il fuoco che implichi concessioni alla Russia. E sottolinea, in una intervista a Bloomberg Television, che se entro giugno l’Unione europea non avrà approvato la candidatura di Kiev all’adesione, sarà incorsa in un “fallimento morale”.