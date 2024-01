Ucraina, Kuleba: “Priorità 2024 è allontanare Russia da nostri cieli

Gennaio 17, 2024

La priorità del 2024 è cacciare la Russia dallo spazio aereo dell’Ucraina. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba al World Economic Forum di Davos spiegando che “questo definirà quando e come la guerra finirà”. Continuano intanto i raid russi con missili e droni sul Paese.