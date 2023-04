Aprile 26, 2023

“Tutti desideriamo la pace, ma deve essere una pace giusta che rispetta l’integrità dell’Ucraina”. Lo ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella incontrando al Quirinale una delegazione dell’Ucraina con il premier Denys Shmyhal e il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba.