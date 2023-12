Ucraina, Michel: “Dobbiamo tenere fede ai nostri impegni”

Dicembre 13, 2023

“Dobbiamo tenere fede ai nostri impegni riguardo all’Ucraina e rimanere un partner affidabile e forte. Dobbiamo continuare a fornire all’Ucraina un sostegno politico, finanziario e militare sostenibile e, in particolare, giungere a un accordo sulla fornitura di 50 miliardi di euro per la sua stabilità a lungo termine. Dobbiamo altresì convenire di avviare i negoziati di adesione con l’Ucraina, in modo da darle un segnale necessario e da avvicinarla ancora di più alla nostra famiglia europea”. Così il presidente del Consiglio europeo Charles Michel in una lettera d’invito ai membri del Consiglio europeo.