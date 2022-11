Novembre 18, 2022

Your browser does not support the video tag.

Milioni di persone senza luce e riscaldamento in Ucraina. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che 10 milioni di ucraini sono senza energia elettrica dopo una nuova ondata di attacchi missilistici da parte della Russia che ha causato la morte di almeno sette persone. “Stiamo facendo di tutto per normalizzare la fornitura elettrica”, ha detto Zelensky nel suo discorso serale.