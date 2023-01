Gennaio 31, 2023

Your browser does not support the video tag.

Guido Crosetto sotto attacco della Russia. L’ambasciatore a Roma, Sergey Razov, ha pubblicato oggi su Facebook una lunga lettera aperta indirizzata al ministro della Difesa, in cui mette in dubbio “la sincerità delle sue parole” sulla volontà di “non chiudere le porte ai russi”.