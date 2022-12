Dicembre 18, 2022

Nuovo appello del Papa per la pace in Ucraina. “Alla Vergine Maria chiediamo di toccare i cuori di quanti possono fermare la guerra in Ucraina. Non dimentichiamo la sofferenza di quel popolo, specialmente dei bambini, degli anziani, delle persone malate. Preghiamo, preghiamo”, l’appello accorato all’Angelus.