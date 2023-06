Giugno 4, 2023

L’Ucraina è pronta a lanciare la controffensiva per riconquistare i territori occupati dai russi. Lo ha confermato il presidente Volodymyr Zelensky in un’intervista al Wall Street Journal. Secondo il generale Usa Petreus la controffensiva ucraina è “molto impressionante” ma non sarà sufficiente a riprendere la Crimea.