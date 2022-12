Ucraina, Putin: “La Russia pronta a schierare i missili ipersonici”

Dicembre 21, 2022

Putin promette di raggiungere tutti gli obiettivi di quella che Mosca definisce la sua “operazione speciale” in Ucraina e si impegna a fornire alle proprie forze armate qualunque mezzo esse richiedano per essere sostenute. Il Presidente russo annuncia che la flotta russa sarà dotata a partire dai primi giorni di gennaio di nuovi missili da crociera ipersonici Zircon. Ad annunciarlo è il presidente russo, Vladimir Putin: “All’inizio di gennaio – dice – la fregata Ammiraglio Gorchkov sarà in servizio con nuovi missili Zircon, che non hanno equivalenti al mondo”.