Aprile 11, 2023

Per l’Ucraina, l’accordo sulle esportazioni di grano dal Paese rischia di saltare. La Russia, accusa Kiev, bloccherebbe infatti le navi in partenza. Nelle ultime ore, Mosca, Turchia e Onu non hanno ispezionato le navi cariche di grano come previsto dall’accordo sottoscritto a luglio. “Inaccettabile da parte dei russi – denuncia l’Ucraina – cambiare unilateralmente i piani dei porti ucraini”