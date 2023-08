Agosto 16, 2023

Mentre la Nato ribadisce la sua posizione sull’Ucraina, la Russia ha portato a segno un attacco con droni ad alcuni depositi di grano ad Odessa. “La guerra non finirà entro la prossima primavera”, ha detto intanto la vicepremier ucraina Iryna Vereshchuk.