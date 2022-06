Giugno 8, 2022

Your browser does not support the video tag.

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov incontra in Turchia il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu. Focus sul grano e “sulla questione dell’apertura di un corridoio sicuro che includa anche il trasporto di grano nel Mar Nero” come sottolineato nei giorni scorsi da Cavusoglu.