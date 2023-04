Aprile 24, 2023

Your browser does not support the video tag.

E’ giallo in Russia sul drone caduto a poca distanza da Mosca. Bombardamenti russi intanto a Kramatorsk mentre la flotta russa nel Mar Nero ha respinto un attacco di droni al porto di Sebastianopoli, in Crimea. Secondo Kiev, inoltre, una lite sarebbe sfociata in una sparatoria tra militari russi e miliziani del gruppo Wagner nell’oblast di Luhansk.