Aprile 24, 2023

Appello urgente del ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba a “consegnare armi all’Ucraina”. Intanto una nuova minaccia arriva dalla Wagner, con il capo dei mercenari Yevgeny Prigozhin che annuncia: “Uccideremo tutti sul campo di battaglia. Non faremo più prigionieri in guerra”. Per il capo dell’intelligence ucraina la riconquista dell’intero territorio ucraino entro la fine di quest’anno è “del tutto” possibile”.