Febbraio 6, 2023

Your browser does not support the video tag.

Ucraina-Russia, ultime news sulla guerra. Mentre è in arrivo un nuovo pacchetto di sanzioni da parte dell’Ue contro Mosca, è entrato in vigore l’embargo dell’Unione europea sui prodotti petroliferi raffinati russi. Intanto la Russia continua ad attaccare. L’Unione europea non ha mai espresso l’intenzione di inviare militari in Ucraina e prendere parte al conflitto con la Russia, ha dichiarato il capo della diplomazia europea, Josep Borrell, nel corso di una intervista al quotidiano spagnolo El Paìs. “Credo che l’Ucraina abbia bisogno di essere aiutata in ogni modo possibile”, ha detto Borrell, ricordando comunque che l’Unione europea ”non è un soggetto belligerante e continueremo d esserlo”. Borrell ha aggiunto che ”saremmo belligeranti se inviamo truppe, cosa che, ovviamente, non è all’ordine del giorno e non lo è mai stata”.